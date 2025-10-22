'여자 아베' 다카이치, 일본 첫 여성 총리 선출

<앵커>



일본 집권 자민당 다카이치 사나에 총재가 사상 첫 일본 여성 총리로 선출됐습니다. 같은 강성 보수 성향의 일본유신회와 연립정권을 구성해 보수색이 한층 강화될 걸로 보입니다.



[누카가 후쿠시로/일본 중의원 의장 : 다카이치 사나에 씨를 내각 총리로 지명합니다.]



의회에서 열린 총리 지명 선거에서 집권 자민당 다카이치 사나에 총재가 104대 총리로 선출됐습니다.



사실상 총리 선출권을 가진 중의원 1차 투표에서 237표, 과반을 확보해 결선 없이 승리를 확정 지었습니다.



지난 4일 자민당 총재가 된 지 17일 만입니다.



이시바 총리가 나흘, 기시다 총리가 닷새 만에 총리가 된 걸 감안하면 이례적입니다.



여소야대 상황에다, 26년간 연립정권을 꾸렸던 공명당까지 이탈하면서 총리 지명이 불투명해지자 선거를 늦췄던 겁니다.



그러나 선거 하루 전 제2야당인 일본유신회와 연정에 최종 합의하면서 총리 지명을 사실상 확정 지었습니다.



이로써 다카이치 총리는 1885년 일본이 내각제를 시작한 이후 140년 만에 첫 여성 총리가 됐습니다.



선출 직후 1기 내각 명단도 발표했습니다.



총재 자리를 놓고 겨뤘던 고이즈미 신지로, 하야시 요시마사, 모테기 도시미쓰 의원을 각각 방위상, 총무상, 외무상에 기용해 내부 통합을 도모했습니다.



내각 2인자이자 정부 대변인격인 관방장관에는 옛 아베파 기하라 미노루 전 방위상을 앉혔습니다.



일본유신회는 내각에 참여하진 않았지만 강경 보수 진영을 대변하며 새 정부의 정책 방향을 견인하는 역할을 할 걸로 보입니다.



다카이치 총리는 다음 주 일본을 방문하는 트럼프 미 대통령과 회담한 뒤, 경주에서 열리는 에이펙 정상회의 참석차 2박 3일 일정으로 한국을 방문합니다.



이 기간 이재명 대통령과 첫 정상회담이 열릴 가능성도 있습니다.



