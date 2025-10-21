뉴스

대만, AI 반도체 수요 급증에 9월 수출 역대 최대

박찬범 기자
작성 2025.10.21 23:49 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
대만, AI 반도체 수요 급증에 9월 수출 역대 최대
▲ TSMC

대만의 지난달 수출액이 세계 인공지능(AI) 반도체 수요 급증에 힘입어 월간 기준 역대 최대치를 기록했습니다.

대만 경제부는 9월 대만의 수출액이 지난해 동월 대비 30.5% 증가한 702억 2천만 달러(약 100조 4천777억 원)라고 밝혔습니다.

8개월째 전년 대비 증가세를 이어간 수출 규모는 월간 기준으로도 2021년 12월(679억 달러·약 97조 1천581억 원)의 종전 최고 기록을 갈아치웠습니다.

경제부는 이 같은 수출 호조가 AI 관련 제품 수요 급증의 영향이며 수출액 대부분은 전자제품과 정보통신기기(반도체 포함) 분야가 차지했다고 밝혔습니다.

전자 산업 분야가 지난해 동월 대비 45.9% 증가한 277억 3천만 달러(약 39조 6천871억 원)로 실적을 견인했습니다.

정보통신(IT) 분야는 33.1% 증가한 234억 3천만 달러(약 33조 5천306억 원)를, 광학장비산업 분야는 11.2% 증가한 20억 9천만 달러(약 3조 원)를 기록했습니다.

세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC는 지난 3분기(7∼9월) 순이익이 4천523억 대만 달러(약 21조 원)로 역대 최대를 기록했다고 발표했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지