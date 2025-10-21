'방산 특사' 강훈식, 루마니아 총리 예방…이 대통령 친서 전달

▲ 강훈식 대통령 비서실장(왼쪽)과 일리아 볼로잔 루마니아 총리.

방위산업 특사로 유럽을 방문 중인 강훈식 대통령 비서실장이 일리에 볼로잔 루마니아 총리를 예방했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.강 실장은 오늘 엑스(X·옛 트위터)에 "볼로잔 총리를 예방하고 이 대통령 친서를 전달했다"며 "(친서에는) 방산 수출을 넘어 경제협력 확대를 통해 전략적 동반자 관계를 보다 강화해 나가고자 하는 뜻이 담겼다"고 썼습니다.이어 "올해는 양국이 수교를 맺은 지 35주년이 되는 뜻깊은 해"라며 "개인적으로도 한-루마니아 의원친선협회 회장을 역임했다"고 전했다.볼로잔 총리는 "어려운 상황을 극복하고 지금과 같은 경제 대국으로 성장한 한국을 존경한다"고 화답한 것으로 전해졌습니다.강 실장은 "한국은 루마니아를 단순한 수출대상국으로만 보고 있지 않다.앞으로도 수십 년간 함께 협력하며 성장하는 파트너로 자리매김해 나가길 바란다"고 했습니다.지난 19일 유럽으로 출국한 강 실장은 방산 특사 자격으로 폴란드에 이어 두 번째 국가로 루마니아를 방문했습니다.(사진=엑스 캡처, 연합뉴스)