박진만 삼성 감독 "문동주 공략 못 한 게 아쉬워"

▲ 21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO 포스트시즌 플레이오프 한화 이글스 대 삼성 라이온즈 3차전. 2회 초 1사 때 삼성 박진만 감독이 판정에 항의하고 있다.

프로야구 삼성 라이온즈가 한화 이글스와 플레이오프(PO·5전 3승제)에서 1승 2패로 탈락 위기에 처했습니다.삼성은 오늘(21일) 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 PO 3차전에서 4대 5로 재역전패했습니다.0대 2로 끌려가던 4회말 김영웅의 3점 홈런과 김태훈의 1점 홈런으로 경기를 뒤집었던 삼성은 5회초 3점을 잃고 경기를 내줬습니다.상대 선발 류현진을 4회까지만 소화하도록 하고 마운드에서 끌어내린 것은 성공했으나 6회부터 등판한 문동주를 공략하지 못한 게 패인이었습니다.문동주는 4이닝 2피안타 6탈삼진 무실점으로 삼성 타선을 봉쇄했습니다.경기 후 박진만 삼성 감독은 "류현진은 잘 공략했는데 문동주를 공략 못 한 게 아쉬운 경기"라고 짚었습니다.이어 "(4회) 실점하고 역전하면서 분위기를 이어갔어야 했는데, 선발 (아리엘) 후라도가 5실점 했다. 그런 부분이 아쉽다. 후라도 구위가 나쁘지 않았으나 공이 몰렸다. 한화 타선이 잘 대처했다"고 봤습니다.르윈 디아즈가 수비에서 아쉬운 모습을 보인 점에 대해서는 "실책은 할 수 있다. 실책 나오고 그 이닝에서 점수 안 주는 게 중요하다. (이도윤 적시타 때는) 정타가 아니라 2루수가 잡을 거라고 판단했던 듯하다"고 감쌌습니다.삼성은 1차전과 2차전 무안타에 그쳤던 구자욱이 이날 2타수 2안타 2볼넷으로 살아난 게 호재입니다.박 감독은 "구자욱이 살아나서 공격력은 정상 궤도에 올라갔다. 5차전이 열리는 대전으로 가려면 우리가 가진 모든 전력을 쏟아야 한다"고 말했습니다.또 "(헤르손) 가라비토까지 불펜에서 활용할 수 있다. 5차전에 가는 게 목표"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)