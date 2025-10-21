'박은서 24점' 페퍼저축은행, 도로공사에 신승

▲ 환호하는 페퍼저축은행 선수들

프로배구 여자부 '만년 꼴찌' 페퍼저축은행이 외국인 선수 조이 웨더링턴(등록명 조이)의 부상 이탈 악재 속에 개막전을 승리로 장식했습니다.페퍼저축은행은 오늘(21일) 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025-2026V리그 여자부 홈경기에서 한국도로공사를 풀세트 접전 끝에 세트 점수 3대 2로 꺾었습니다.이날 페퍼저축은행은 전력난 속에 개막전을 치렀습니다.주포 조이가 훈련 중 오른쪽 무릎 내측 힘줄 부분 손상 진단을 받아 전력에서 빠졌습니다.그러나 페퍼저축은행은 끈끈한 조직력으로 조이의 빈자리를 메웠습니다.특히 조이를 대신해 아포짓 스파이커로 선발 출전한 박은서의 활약이 빛났습니다.박은서는 이날 블로킹 2개를 합해 팀 내 최다인 24점을 올렸습니다.아시아 쿼터 선수인 시마무라 하루요(등록명 시마무라)는 공격 성공률 50.00%를 찍으며 19 득점으로 힘을 보탰습니다.대전충무체육관에서 열린 남자부 경기에선 OK저축은행이 홈 팀 삼성화재에 세트 점수 3대 2로 승리했습니다.OK저축은행 디미트로프는 32점을 올렸고 송희채는 서브 에이스 4개를 포함해 14 득점했습니다.박창성은 블로킹 8개를 합해 13 득점으로 활약했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)