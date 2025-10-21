일본 '첫 퍼스트 젠틀맨'도 탄생…"'스텔스 남편'으로 지원"

▲ 다카이치 사나에 신임 일본 총리

일본 집권 자민당 다카이치 사나에 총재가 헌정 사상 첫 여성 총리로 취임하면서 그의 남편도 일본 최초 퍼스트 젠틀맨이 됐습니다.교도통신과 지지통신 등에 따르면 다카이치 총리 남편은 정치계 선배인 야마모토 다쿠(73) 전 중의원(하원) 의원입니다.다카이치 총리보다 9살 많은 야마모토 전 의원은 고향인 후쿠이현 의원을 거쳐 1990년 처음 국회의원 배지를 달았고, 총 8회 당선됐습니다.야마모토 전 의원은 2004년 다카이치 총리에게 전화를 걸어 "조리사 자격이 있으니 평생 맛있는 것을 먹게 해 주겠다"고 설득해 결혼했습니다.부부는 한때 함께 의정 활동을 하기도 했지만, 2012년 자민당 총재 선거 당시 다카이치 총리는 아베 신조 전 총리, 야마모토 전 의원은 이시바 시게루 전 총리를 지지했습니다.두 사람은 결국 2017년 정치적 입장이 다르다는 이유로 이혼했습니다.하지만 다카이치 총리가 지난 2021년 자민당 총재 선거에 출마하자 야마모토 전 의원이 전면적으로 지원했고, 이후 재결합했습니다.야마모토 전 의원은 지난해 10월 중의원 선거에도 무소속으로 출마했지만 낙선했습니다.최근엔 전립선암과 뇌경색을 앓아 건강이 좋지 않은 편입니다.다카이치 총리는 의원 숙소에서 함께 생활하는 남편의 재활을 돕고 있었습니다.야마모토 전 의원은 이날 언론과 인터뷰에서 "그녀는 공부를 매우 열심히 한다"며 "방이 서적과 서류로 가득하다"고 말했습니다.이어 "서구와 달리 파트너는 눈에 띄지 않는 편이 좋다"며 '스텔스 남편'으로서 다카이치 총리를 조용히 지원하고자 한다고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)