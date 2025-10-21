뉴스

한화 노시환, 삼성 후라도 무너뜨린 역전 2점 홈런 '쾅'

전영민 기자
작성 2025.10.21 20:19 조회수
▲ 19일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 2차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기. 9회말 무사 한화 노시환이 좌월 솔로 홈런을 치고 그라운드를 돌고 있다.

프로야구 한화 이글스 주포 노시환이 플레이오프(PO·5전 3승제) 2경기 연속 홈런을 쏘아 올렸습니다.

노시환은 오늘(21일) 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 PO 3차전에서 3대 4로 끌려가던 5회초 2아웃 3루에서 역전 2점 홈런을 날렸습니다.

4회초 먼저 2점을 내 기분 좋게 앞서 갔던 한화는 4회말 선발 류현진이 김영웅에게 역전 3점 홈런, 김태훈에게 1점 홈런을 연달아 맞고 역전을 허용했습니다.

전열을 정비한 한화는 5회초 루이스 리베라토의 1타점 2루타로 1점을 만회한 뒤 노시환에게 2아웃 3루 기회를 맡겼습니다.

노시환은 삼성 선발 아리엘 후라도의 초구 슬라이더를 공략, 빨랫줄같이 왼쪽 펜스를 향해 날아간 역전 2점 홈런을 터트렸습니다.

앞서 PO 2차전에서도 손맛을 봤던 노시환은 이번 시리즈 두 번째 홈런을 앞세워 경기를 5대 4로 뒤집었습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

