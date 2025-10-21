'39％ 관세 폭탄' 스위스 시계 미국 수출 반토막

도널드 트럼프 미국 대통령이 스위스에 부과한 39％ 상호관세 여파로 스위스 시계의 미국 수출이 반토막 났다고 블룸버그통신이 보도했습니다.



스위스시계산업협회에 따르면 지난달 미국 수출액은 1억 5천770만 스위스프랑(2천840억 원)으로 지난해 9월에 비해 55.6％ 급감했습니다.



스위스 시계의 미국 수출은 트럼프 대통령이 상호 관세를 부과한 8월에도 전년 같은 기간보다 23.9％ 줄었습니다.



미국을 제외하면 영국(15.2％), 홍콩(20.6％), 중국(17.8％) 등 다른 지역 수출이 큰 폭으로 늘어 지난달 전체 수출액은 3.1％ 감소하는 데 그쳤습니다.



미국은 유럽연합(EU)에 이어 스위스의 두 번째 수출 시장이지만, 트럼프 대통령의 관세정책에 따라 대미 수출이 변동폭이 큰 상황입니다.



스위스 관세·국경안보청(BAZG)에 따르면 지난달 미국 수출액은 한 달 전보다 22.1％ 줄었다가 9월에는 42.8％ 급증했습니다.



상호관세에서 일단 제외된 의약품에 트럼프 대통령이 품목관세 부과를 예고하자 선주문이 몰린 탓으로 로이터통신은 해석했습니다.



트럼프 대통령은 당초 이달 1일부터 수입 의약품에 100％ 관세를 물린다고 했다가 제약업체들과 협상을 이유로 연기한 바 있습니다.



다만, 노바티스와 로슈 등 스위스 대형 제약사들은 미국에 생산시설을 이미 가동 중이거나 새로 계획 중이어서 관세 폭탄을 피해 갈 것으로 외신들은 보고 있습니다.



스위스는 지난 8월 초 39％ 관세를 부과받은 이후 미국 정부와 계속 협상을 시도하고 있지만 두 달 넘게 별다른 성과는 없었습니다.



카린 켈러주터 스위스 대통령은 관세율 통보 직전 트럼프 대통령과 통화에서 협상에 실패해 '외교 참사'라는 비판을 받았습니다.



이후 기 파르믈랭 경제장관에게 관세협상을 일임했습니다.



