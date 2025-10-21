무너진 '에이스'…3차전은 홈런 공방

<앵커>



한화와 삼성의 프로야구 플레이오프 3차전이 이 시간 진행되고 있습니다. 류현진과 후라도, 양 팀 선발이 무너지며 홈런 공방이 펼쳐지고 있습니다.



유병민 기자입니다.



한화 류현진, 삼성 후라도.



양 팀 선발이 3회까지 무실점 역투를 펼친 경기는 4회부터 크게 요동쳤습니다.



한화가 4회 투아웃에서 채은성의 볼넷 출루 뒤 하주석의 1타점 2루타로 선제점을 올렸고, 오늘(21일) 첫 선발 출전한 이도윤이 1타점 우전 안타를 날려 1점 더 달아났습니다.



그러자 삼성이 곧장 반격했습니다.



원아웃에서 구자욱이 혼신의 헤드퍼스트 슬라이딩으로 출루한 뒤 디아즈의 볼넷으로 만든 1, 2루 기회에서 김영웅이 류현진의 초구 체인지업을 통타해 우월 역전 3점 홈런을 터뜨렸습니다.



투아웃에서는 김태훈이 류현진의 커브를 정확히 받아쳐 달아나는 솔로포 4대 2를 만들어 라이온즈파크를 열광에 빠뜨렸습니다.



한화도 그냥 물러서지 않았습니다.



5회 손아섭과 리베라토의 연속 2루타로 1점 차로 추격했고, 곧이어 노시환이 후라도의 초구 슬라이더를 잡아당겨 좌월 투런포로 다시 승부를 뒤집었습니다.



리드를 잡은 한화가 6회 문동주를 투입하는 초강수를 던진 가운데 1점 차 접전이 펼쳐지고 있습니다.



(영상편집 : 장현기)