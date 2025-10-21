'투기 수요 억제' 강조…민주 "보유세 검토 안 해"

<앵커>



지난주 정부가 수요 억제에 초점을 맞춘 부동산 대책을 내놓은 데 이어, 오늘(21일) 이재명 대통령이 부동산 투기 수요를 억제해야 한다고 거듭 강조했습니다. 민주당은 공급 대책을 마련하겠다면서도, 보유세 강화를 비롯한 세제 개편엔 선을 그었습니다. 국민의힘은 여권 고위층의 부동산 보유 실태를 거론하며 공세를 폈습니다.



배준우 기자가 보도합니다.



<기자>



이재명 대통령은 부동산 정책과 관련해 "국민경제를 왜곡하는 투기 차단에 총력을 기울여달라"고 오늘, 국무회의에서 말했습니다.



[이재명 대통령 : 가용한 정책 수단을 집중 투입해 경고등이 켜진 비생산적 투기 수요를 철저하게 억제해야 합니다.]



수요 억제에 초점을 맞춘 '10.15 부동산 대책'을 차질 없이 추진하는 등, 부동산 시장에 투기 자금이 몰리는 걸 차단하겠단 뜻으로 풀이됩니다.



토지거래허가구역 확대와 부동산 대출 규제 강화를 담은 '10.15 부동산 대책'을 두고, 야권에선 서민들의 내 집 마련 기회를 빼앗는단 비판이 제기되는데, 민주당은 "공급 대책 발표까지 시간 벌기용"이라고 반박합니다.



그러면서 당내 TF를 통해 오는 12월까지 시·군·구별로 구체적인 부동산 공급 대책을 마련하기로 했습니다.



보유세 강화 같은 세제 개편의 경우, 검토하지 않고 있다고 강조했습니다.



[한정애/민주당 주택시장안정화TF 단장 : 연말까지는 좀 지켜봐야 한다는 생각이고요. 그래서 지금 후속 관련한 세제 이런 것들은 전혀 고려하거나 검토하거나 그러고 있지는 않습니다.]



국민의힘은 정부 대책이 중산층과 서민의 주거 사다리만 걷어차고 있다며 '여권 고위층의 내로남불'이란 주장을 폈습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 여권 고위층이 국민들한테는 대출은 투기라고 훈계하면서 정작 본인들은 모두 수십억 대의 부동산을 보유하고 있습니다.]



'부동산 정책 정상화'를 내건 당내 특위도 꾸린 국민의힘은 부동산 이슈를 고리로 한 대여 공세에 집중하는 분위기입니다.



(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 이소영)