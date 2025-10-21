전 경호처 간부 "윤, '나에 대한 체포영장은 불법'이라 말해"

▲ 이광우 전 대통령경호처 경호본부장

윤석열 전 대통령이 지난 1월 체포영장 집행을 앞두고 대통령경호처 간부들과 오찬 자리에서 "나에 대한 체포영장 집행은 불법"이라고 언급했다는 법정 증언이 나왔습니다.서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사)는 오늘(21일) 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 사건의 속행 공판을 열었습니다.이광우 전 대통령경호처 경호본부장은 증인으로 출석해 "지난 1월 11일 오찬 당시 윤 전 대통령이 '나에 대한 체포영장 집행은 불법이라 기각될 것'이라고 말한 게 맞느냐"는 내란 특별검사팀의 질문에 "그건 들었다"고 답했습니다.특검팀이 "총을 보여주라는 이야기는 들었느냐"고 묻자, 그는 "윤 전 대통령이 '경찰관들은 1인 1총이 아니고, 경호관은 1인 1총이니 경찰관보다 (경호관들이) 잘 쏘지 않느냐'고 말씀하셨다"고 답했습니다.이어 "'자네들이 총을 가지고 있는 것만 봐도 그들이 두려워하고 위화감을 느끼지 않겠냐'고 말씀하셨다"면서도 "그런데 직접 총을 보여주라고 지시한 건 못 들었다"고 했습니다.그는 윤 전 대통령이 당시 "총으로 쏴버리면 안 되나. 넘어오면 총으로 쏴버려라"라고 지시한 게 맞느냐는 질문에는 "그건 기억이 없다"고 말했습니다."체포영장을 막으라"고 지시한 것도 듣지 못했다고 했습니다.이 전 본부장은 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행을 앞두고 경호처의 한 직원이 '윤 전 대통령의 체포영장을 막는 건 특수공무집행방해에 해당한다'고 보고했다고도 증언했습니다.특검팀의 "체포영장 집행을 막으면 이에 대한 수사가 진행될 것이란 걸 알고 있었느냐"는 질문에 이 전 본부장은 "직감은 했지만, 김성훈 전 차장에게 말하지는 못했다"며 "경호처 직원들은 상명하복에 의해 생활했고, 상관의 지휘나 명령에 거역하는 일은 한 번도 안 해봤다. 김 전 차장이 많이 고민했을 거고, 그 방식대로 해야겠다고 생각했다"고 말했습니다.법정에서는 이 전 본부장이 김 전 차장에게 "미친놈들이 오면 때려잡아야죠"라고 메시지를 보낸 사실도 공개됐습니다.특검팀이 "체포영장 집행 방해 의도가 있었던 거냐"고 묻자, 이 전 본부장은 "당시 지휘부에서 강력한 의지를 보였기 때문에 거기에 대한 답변이었다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)