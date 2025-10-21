김우민·황선우, 전국체전 계영 400ｍ서 또 한국 신기록…동반 4관왕

▲ 10월 19일 부산 아시아드주경기장에서 열린 제106회 전국체육대회 수영 남자 계영 800m에서 금메달을 딴 황선우(강원도청)와 김우민(강원도청)이 기념 촬영하고 있다.

'한국 수영 간판' 황선우와 김우민이 계영 400ｍ 한국 신기록을 수립하며 전국체전 동반 4관왕에 올랐습니다.황선우, 김우민, 양재훈, 김영범 순서대로 출전한 강원은 부산 사직종합운동장 실내수영장에서 열린 제106회 전국체육대회(전국체전) 수영 경영 남자 일반부 계영 400ｍ 결승에서 3분 11초 52로 우승했습니다.강원은 이날 2023년 항저우 아시안게임에서 나온 한국 기록을 새로 썼습니다.당시 황선우가 지유찬, 이호준, 김지훈과 팀을 이뤄 3분 12초 96으로 신기록을 수립했습니다.2022년 제103회 전국체육대회에서 강원 소속으로 처음 한 팀을 이룬 황선우와 김우민은 이로써 4년 연속 강원을 정상에 올렸습니다.앞서 남자 일반부 계영 800ｍ 금메달을 합작한 황선우와 김우민은 이 대회 4번째 금메달을 나란히 목에 걸었습니다.무엇보다 황선우는 이 대회에서 한국 신기록을 무려 3개나 갈아치우는 위업을 달성했습니다.어제 남자 자유형 200ｍ에서 아시아 신기록을 세운 황선우는 이날 오전 주 종목이 아닌 개인혼영 200ｍ에서도 한국 신기록을 세웠습니다.김우민은 지난 18일 남자 일반부 자유형 1,500ｍ에서 정상을 밟았고, 이날 오전 자유형 400ｍ 4연패를 달성했습니다.