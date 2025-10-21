뉴스

사르코지 전 프랑스 대통령 교도소 수감…"진실은 승리할 것"

김민표 기자
작성 2025.10.21 17:58 조회수
▲ 교도소 수감 위해 자택 떠나는 사르코지 전 대통령

2007년 대통령 선거를 준비하는 과정에서 불법을 저지른 혐의로 1심에서 실형이 선고된 니콜라 사르코지(70) 전 프랑스 대통령이 교도소에 수감됐습니다.

사르코지 전 대통령이 수감된 곳은 파리 14구에 있는 상테 교도소로, 프랑스 5공화국 역사상 전직 대통령이 교도소에 수감되는 건 처음입니다.

사르코지 전 대통령은 2007년 대통령 선거를 앞두고 측근들이 대선 자금 조달을 위해 리비아 당국에 접촉하는 것을 방치한 혐의(범죄 공모)로 지난달 25일 1심에서 징역 5년의 실형을 선고받았습니다.

검찰은 사르코지 전 대통령 측이 당시 리비아 독재자 무아마르 카다피에게 거액의 뒷돈을 받아 대선 자금에 썼다고 주장했지만, 이 부분은 자금 흐름 추적이 불가능해 무죄가 선고됐습니다.

1심은 사르코지 전 대통령의 핵심 혐의를 무죄로 판단하면서도 그의 범행이 "시민의 신뢰를 훼손했다"며 징역 5년과 벌금 10만 유로(약 1억 6천만 원), 5년간 피선거권 박탈 등을 선고했습니다.

특히 징역형은 사르코지 전 대통령의 항소 여부와 상관없이 집행하도록 명령했고, 이에 따라 교도소 수감 절차가 진행됐습니다.

사르코지 전 대통령의 수감에 앞서 그의 자택 앞에는 지지자와 친인척 수십 명이 모여 그의 석방을 촉구했습니다.

자택을 떠난 사르코지 전 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 입장문에서 "오늘 아침 감옥에 갇히는 건 전직 대통령이 아니라 무고한 사람"이라며 "10년 넘게 겪어온 이 사법적 스캔들, 이 고난의 길을 계속 규탄할 것"이라고 말했습니다.

이어 "복수심에 모욕당한 프랑스에 대해 깊은 슬픔을 느낀다"며 "나는 의심하지 않는다. 진실은 승리할 것"이라고 강조했습니다.

사르코지 전 대통령은 상테 교도소 격리 구역 내 9㎡ 면적의 독방에 수감됩니다.

일간 르피가로에 따르면 사르코지 전 대통령은 다른 수감자와 마찬가지로 주당 3회, 1시간씩 면회가 허용됩니다.

수용실엔 사전 등록된 번호로 연결되는 유로 전화기가 있어 가족과 통화도 가능합니다.

러닝머신이 설치된 체육관과 도서관도 이용할 수 있습니다.

사르코지 전 대통령의 변호인단은 수감에 맞춰 보석 신청서를 제출했습니다.

변호인단 중 한 명은 상테 교도소 앞에서 언론에 이같이 밝히며 "재범 위험이나 증거 인멸, 증인에 대한 압박 위험도 없다"며 수감은 부당하다고 주장했습니다.

에마뉘엘 마크롱 대통령은 사르코지 전 대통령의 수감에 앞서 지난 17일 그를 엘리제궁에 초청했습니다.

이에 대해 대통령이 사법부의 독립성을 침해하는 것 아니냐는 비판이 일자 마크롱 대통령은 "인간적으로, 이런 상황에서 전임 대통령을 맞이하는 건 당연한 일이었다"고 말했다고 르몽드가 전했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
(사진=AP, 연합뉴스)
