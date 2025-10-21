뉴스

김영섭 KT 대표 "'소액결제' 해킹 피해자 위약금 면제"

이태권 기자
작성 2025.10.21
김영섭 KT 대표 "'소액결제' 해킹 피해자 위약금 면제"
▲ 21일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 정보통신기술(ICT) 분야 산하기관 국정감사에서 김영섭 KT 대표이사가 해킹사태와 관련한 위원 질의에 답하고 있다.

KT가 해킹 피해를 본 이용자들에 대한 위약금 면제에 나선다고 오늘(21일) 밝혔습니다.

김영섭 KT 대표는 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회가 연 정보통신기술(ICT) 분야 국정감사에서 무단 소액결제 및 해킹으로 인한 개인정보 유출 피해자에 대해 "위약금 면제 고지 등 관련 절차를 진행하겠다"고 말했습니다.

KT는 지금까지 민관 합동 조사단의 조사 결과를 보고 위약금 면제 여부를 결정하겠다는 입장을 밝혀온 바 있습니다.

이에 박충권 의원(국민의힘) 등이 해킹 사태로 피해를 본 KT 이용자들이 수십만 원대 위약금을 내면서까지 가입을 해지하고 있다며 책임 있는 자세를 촉구했습니다.

다만, 이날 밝힌 위약금 면제 대상은 소액결제나 불법 기지국 접속 피해자들로 한정된 것으로 전체 이용자에 대한 위약금 면제는 여전히 조사 결과 이후 결정한다는 입장입니다.

한편, 김 대표는 무단 소액결제 및 해킹 사태와 관련 "(상황이) 수습되면 책임질 것"이라는 입장을 밝혔습니다.

김 대표는 책임의 범위를 묻는 노종면 더불어민주당 의원 질의에 "사퇴를 포함한 책임을 지겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
