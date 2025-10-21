"트럼프, 다카이치와 28일 일본서 회담…일왕 면담도 조율"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 미 대통령이 오는 27일 일본에 도착해 다음 날 다카이치 사나에 신임 일본 총리와 정상회담을 한 뒤 오찬을 함께 할 걸로 보인다고 요미우리신문이 보도했습니다.미일 정상회담에선 동맹 억지력·대처력 향상 등 안보 문제와 관세 합의 이행을 포함한 경제 협력 등이 주요 의제가 될 전망입니다.미국과 일본 정부는 트럼프 대통령이 27일 나루히토 일왕과 만나는 일정도 조율하고 있습니다.트럼프 대통령은 집권 1기 시절인 2019년 5월 국빈으로 일본에 초대받아 나루히토 일왕과 만난 바 있습니다.트럼프 대통령은 28일 납북 피해자 가족 면담, 가나가와현 요코스카시 미 해군 기지 시찰, 재계 관계자 회동 등의 일정을 소화하는 방안도 검토하고 있습니다.이어 29일 아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의가 열리는 경주로 이동하기 위해 출국할 것으로 보입니다.다만 요미우리는 트럼프 대통령의 일본 방문 세부 일정이 확정된 것은 아니라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)