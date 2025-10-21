뉴스

"트럼프, 다카이치와 28일 일본서 회담…일왕 면담도 조율"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 미 대통령이 오는 27일 일본에 도착해 다음 날 다카이치 사나에 신임 일본 총리와 정상회담을 한 뒤 오찬을 함께 할 걸로 보인다고 요미우리신문이 보도했습니다.

미일 정상회담에선 동맹 억지력·대처력 향상 등 안보 문제와 관세 합의 이행을 포함한 경제 협력 등이 주요 의제가 될 전망입니다.

미국과 일본 정부는 트럼프 대통령이 27일 나루히토 일왕과 만나는 일정도 조율하고 있습니다.

트럼프 대통령은 집권 1기 시절인 2019년 5월 국빈으로 일본에 초대받아 나루히토 일왕과 만난 바 있습니다.

트럼프 대통령은 28일 납북 피해자 가족 면담, 가나가와현 요코스카시 미 해군 기지 시찰, 재계 관계자 회동 등의 일정을 소화하는 방안도 검토하고 있습니다.

이어 29일 아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의가 열리는 경주로 이동하기 위해 출국할 것으로 보입니다.

다만 요미우리는 트럼프 대통령의 일본 방문 세부 일정이 확정된 것은 아니라고 전했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
