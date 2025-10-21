채상병 특검, 임성근 전 사단장 구속영장…23일 심사 예정

▲ 임성근 전 해병대 1사단장

순직해병 수사 외압 의혹을 수사하는 채상병 특검팀이 임성근 전 해병대 1사단장에 대한 구속영장을 청구하며 신병 확보에 나섰습니다.특검팀은 오늘(21일) 임 전 사단장에 대해 업무상 과실치사와 군형법상 명령위반 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.최진규 전 해병대 11포병대대장에 대해서도 업무상과실치사 혐의로 함께 구속영장을 청구했습니다.정민영 특검보는 오늘 정례 브리핑에서 "범죄 혐의가 소명되고 범행의 중대성, 증거인멸 우려가 있어 구속 상태에서 조사할 필요가 있다고 판단했다"며 영장 청구 사유를 밝혔습니다.임 전 사단장은 지난 2023년 7월 경북 예천군 수해 현장에서 순직한 채상병의 상급 부대장으로, 구명조끼 등 안전 장비를 지급하지 않고 무리한 수색 작전을 지시했다는 혐의를 받습니다.또, 호우피해 당시 복구 작전 통제권이 육군으로 이관됐음에도 원소속 부대장으로서 지원하는 정도를 넘어 구체적인 지시를 내리는 등 임의로 작전통제권을 행사한 혐의도 받습니다.임 전 사단장은 해병대 수사단의 초동 조사에서 혐의자로 적시됐지만, 초동 조사 결과를 보고받은 윤석열 전 대통령이 격노한 이후 혐의자에서 제외됐습니다.특검팀은 여러 차례 현장 조사와 해병대 1사단에서 근무했던 장병·지휘관 등 80여 명을 조사한 끝에 임 전 사단장의 혐의와 관련해 이전까지 밝혀지지 않은 핵심 사실관계를 확인했다고 밝혔습니다.그러면서 "임 전 사단장이 사건 발생 직후부터 최근까지 부하들에 대한 진술 회유를 시도하고 수사를 방해하는 행위를 반복하는 등 증거인멸 및 진술 오염 우려가 크다"고도 설명했습니다.임 전 사단장과 최 전 대대장의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 23일 오후 서울중앙지법에서 열립니다.(사진=연합뉴스)