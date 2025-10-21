이 대통령 "보이스피싱 오래된 문제…강경한 대책 만들어야"

▲ 이재명 대통령이 21일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(21일) 캄보디아 사태와 관련해 "국제 사기 행각에 대한 대책을 지금보다는 좀 더 강경하고 강력하게 만들어서 시행해야 한다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 주재한 국무회의 토론에서 "통상적으로 대응할 게 아니라 비상하게 해야 하지 않을까 싶다"며 이같이 지시했습니다.이 대통령은 "보이스피싱이라는 게 아주 오래된 문제"라며 "대규모로 조직화해서 몇몇 특정 국가를 중심으로 체계적으로, 광범위하게, 내국인을 납치하거나 유인해서 이렇게까지 할 줄은 몰랐다. 그 심각성이 이제 드러나고 있는 것"이라고 설명했습니다.또 "한국 사람을 잡아다가, 아니면 유인해서 돈 주며 통신 사기를 하게 만들고 거기서 이익을 보고, 수십만 명이 한 나라의 일부를 점거한 채 하고 있다는 것 아니냐"고도 언급했습니다.그러면서 보이스피싱 대책기구를 관할하는 윤창렬 국무조정실장을 향해 "좀 더 새롭게 대응해야 할 것 같다"며 "외교부든 경찰이든 검찰이든, 근본적으로 생각을 달리해야 한다"고 주문했습니다.이어 "국가 권력과도 관계있다는 설이 있을 정도인 만큼 쉽게 뿌리 뽑히지는 않을 것 같다"며 "인력이든 조직이든 필요하면 최대한 확보해 드릴 테니 새로운 시각에서 접근해 달라"고 당부했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)