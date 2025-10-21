뉴스

킥보드 타다 교차로서 '쾅'…군 차량 치여 10대 사망

류희준 기자
작성 2025.10.21 16:16 수정 2025.10.21 17:12 조회수
▲ 지프차

강원 춘천에서 10대 학생이 군 차량에 치여 숨지는 사고가 났습니다.

육군과 경찰에 따르면 오늘(21일) 오전 10시 57분 춘천시 동내면 거두리 한 교차로에서 30대 군무원 A 씨가 몰던 9.5t 군 차량이 전동킥보드를 타고 이동하던 B(18)양을 치었습니다.

이 사고로 B양이 머리를 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.

B양은 등교 전 병원 치료를 받고 이동하던 중 변을 당한 것으로 알려졌습니다.

육군은 입장을 내고 "군 차량이 교차로에서 전동킥보드를 타고 이동하던 민간인과 충돌, 부상자를 민간병원에 후송했으나 사망했다"고 밝혔습니다.

경찰은 군사경찰에 사건을 이첩할 계획입니다.

또 오늘 오전 경북 영천 소개 모 부대 사격훈련장에서는 출입통제 임무를 수행 중이던 병사가 다쳐 군 병원에 후송됐습니다.

육군은 "일병 한 명이 좌측 팔을 다쳐 군 병원으로 후송해 치료 중"이라며 "생명에 지장은 없으며, 군은 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔습니다.

총기로 인한 사고인지 여부도 현재로서는 파악되지 않은 상황입니다.

(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)
