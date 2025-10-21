CNN "트럼프·푸틴 정상회담 연기될 수도"

▲ 올해 8월 미국 앵커리지에서 정상회담을 한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령

우크라이나 종전 문제를 논의할 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령 간의 정상회담이 연기될 수도 있다고 미국 CNN 방송이 현지시간 21일 보도했습니다.CNN에 따르면 백악관 당국자는 미·러 정상회담 일정을 협의할 루비오 미국 국무장관과 라브로프 러시아 외무장관 간의 회동이 연기됐다고 말했습니다.랴브코프 러시아 외무차관도 라브로프 장관과 루비오 미 국무장관의 회담에는 준비가 필요하다고 말했다고 러시아 관영 리아 노보스티 통신이 보도했습니다.이번 주에 예정된 회동이 연기된 사정은 알려지지 않았으나, 이 사안에 정통한 CNN의 소식통은 양국의 외교 수장들이 우크라이나 전쟁 종식 가능성에 대해 서로 다른 기대를 가지고 있다고 언급했습니다.이 소식통은 전날 루비오 장관과 라브로프 장관이 정상회담 준비를 위해 통화한 이후 트럼프 행정부 당국자들은 러시아가 극단적인 입장에서 충분히 벗어나지 못한 것으로 판단했다고 전했습니다.그러면서 루비오 장관이 현재로서는 내주에 정상회담이 진행되도록 권고할 것 같지 않다고 말했습니다.다만, 루비오 장관이 라브로프 장관과 이번 주에 다시 일정을 논의할 수는 있다고 덧붙였습니다.미·러 정상은 지난 16일 통화에서 헝가리 부다페스트에서 정상회담을 하기로 합의했습니다.트럼프 대통령은 "러시아와 우크라이나 간의 이 '영광스럽지 못한' 전쟁을 끝낼 수 있을지를 논의할 것"이라면서 회담이 2주 내로 이뤄질 것으로 예상한 바 있습니다.전날 미국과 러시아는 양국 외교 수장들이 전화로 정상회담 준비를 논의했다고 공개했습니다.러시아 외무부는 두 장관이 양국 정상이 난 16일 통화에서 합의한 내용을 이행하기 위한 구체적 조치들에 관해 "건설적인 논의를 했다"고 설명했습니다.미·러 정상은 두 달 전인 지난 8월 미국 알래스카 앵커리지에서 회담했지만, 3시간에 달한 논의에도 우크라이나 종전 해법에 대해서는 구체적인 합의를 하지 못하고 헤어졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)