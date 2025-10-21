카카오 김범수 'SM 주가조작' 혐의 1심 무죄

SM엔터테인먼트 시세를 조종한 혐의로 기소된 카카오 창업자 김범수 경영쇄신위원장이 1심에서 무죄를 선고받았습니다.



서울남부지법은 자본시장법 위반 혐의로 기소된 김 위원장에 대해 무죄를 선고했습니다.



김 위원장은 2023년 2월 SM엔터를 인수하는 과정에서 경쟁사인 하이브를 방해하기 위해 주가를 공개매수가보다 높게 고정하는 방식으로 시세를 조종한 혐의로 기소됐습니다.



---



최장 열흘간 이어진 올해 추석 '황금연휴' 기간 해외 카드 이용이 40% 가까이 늘어난 것으로 드러났습니다.



신한카드 빅데이터연구소가 개인 카드 회원 이용을 분석한 결과, 이달 3∼9일 해외 오프라인과 유통, 숙박, 교통 등 여행 관련 업종의 일평균 이용 건수는 지난해 추석 연휴 대비 40.5% 증가했습니다.



반면 국내 소비는 이용 건수와 회원 수가 줄었으며, 이용 금액도 소폭 늘어나는 데 그쳤습니다.



감소 폭이 가장 큰 업종은 영화관으로, 이용 건수와 금액, 회원 수 모두 절반 수준으로 줄었습니다.



---



한국 사람들이 실생활에서 느끼는 1인당 국내총생산 수준이 대만보다 연간 2만 달러가량 낮다는 국제통화기금 IMF 분석이 나왔습니다.



한국은행 등에 따르면, IMF는 '세계경제전망' 보고서에서 올해 한국의 구매력 평가 기준 1인당 GDP가 6만 5천80달러를 기록할 것으로 전망했습니다.



올해 수치는 세계 35위 수준입니다.



대만의 경우 올해 8만 5천127달러에 달해, 한국보다 2만 47달러 높을 것으로 전망했습니다.



---



기막힌 프리킥으로 장식했던 손흥민의 미국 메이저리그사커 데뷔골이 '2025 MLS 올해의 골' 후보에 포함됐습니다.



MLS 사무국은 홈페이지에 발표한 2025시즌을 화려하게 장식한 'MLS 올해의 골'을 넣은 후보 16명의 명단에 손흥민을 넣었습니다.



'올해의 골' 후보에 포함된 손흥민의 득점은 지난 8월 24일 미국 텍사스주 댈러스의 도요타 스타디움에서 열린 댈러스와의 2025 MLS 매치데이 30 원정 경기에서 터진 프리킥 선제골입니다.



이번 투표는 현지시간 24일까지 진행됩니다.