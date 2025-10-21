어게인 2019?…복기해 본 트럼프-김정은 판문점 회동 [스프]

6년 만의 재회 가능? 3가지 긍정, 3가지 부정 신호

트럼프의 유별난 노벨상 집착, 대화로 이어질까?

"나는 7개의 전쟁을 끝냈다. 어떤 대통령도 이런 일을 해낸 적이 없다. 모두가 내가 노벨상을 받아야 한다고 이야기한다. (9월 23일 유엔총회 연설)"



"노벨상을 받지 못하면 우리나라에 큰 모욕이다. 나는 상을 원하지 않는다, 나라가 받기를 원한다. (9월 30일 전군지휘관회의 연설)"