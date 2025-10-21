캄보디아 한국 대학생 유해, 74일 만에 유족 품으로 돌아가

▲ 캄보디아 범죄 단지에서 고문 후 살해된 20대 대학생 박 모 씨의 유해가 21일 인천국제공항을 통해 송환돼 안중만 경북경찰청 형사기동대장에게 전달되고 있다.

캄보디아 범죄 단지에서 고문을 당한 뒤 살해된 한국인 대학생 박 모(20대) 씨의 유해가 오늘(21일) 유족의 품에 돌아갔습니다.지난 8월 8일 깜폿주 보코산 일대 차 안에서 살해된 채 발견된 지 74일 만입니다.안중만 경북경찰청 형사기동대장은 오늘 낮 12시 46분 경북경찰청에서 박 씨 유골함을 유족에게 전달했습니다.박 씨 부친과 형은 눈물을 흘리며 경찰 등에 감사 인사를 전했다고 경찰은 전했습니다.유족은 장례식장에 빈소를 차리는 대신 모처에서 박 씨 천도재를 봉행한 뒤 선산에 박 씨를 매장할 것으로 전해졌습니다.박 씨 유해 송환은 전날 캄보디아에서 공동 부검과 화장 이후 하루 만에 이뤄졌습니다.박 씨 시신은 지난 8월부터 2개월 넘도록 프놈펜 턱틀라 사원 안치실에 보관돼 있었습니다.그는 지난 7월 17일 가족에게 "박람회에 다녀오겠다"고 말한 뒤 캄보디아로 갔다가 현지 범죄 단지인 이른바 '웬치'에 감금돼 고문당했습니다.경찰은 공동 부검 결과 장기 등 시신 훼손은 없었다고 밝혔습니다.안중만 경북경찰청 형사기동대장은 "구속한 대포통장 모집책 주범 수사에 속도를 내겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)