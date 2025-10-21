[자막뉴스] 영국서 발견된 화석, 새로운 종이었다…"진화 과정 밝히는 퍼즐 조각"

약 1억 9천만 년 전 바닷속을 누볐던 거대한 어룡의 화석이 수년에 걸친 연구 끝에 새로운 종으로 확인됐습니다.



영국 맨체스터대학교 고생물학 연구팀은 지난 9일 국제 학술지 '페이퍼스 인 팔레온톨로지(Papers in Palaeontology)'를 통해 신종으로 특정된 어룡 화석의 연구 성과를 발표했습니다.



이 화석은 지난 2001년 영국의 한 화석 수집가가 잉글랜드 도싯 주의 해안 절벽 '골든 캡'에서 우연히 발굴했습니다.



논문에는 이 화석에 다른 어룡에는 볼 수 없었던 여러 특징이 있다고 보고됐는데, 그중 하나는 콧구멍 주변에 갈고리처럼 뻗은 뼈 구조가 존재한다는 점입니다.



또 수백 개의 가늘고 날카로운 이빨이 돋은 긴 칼 모양의 주둥이를 가졌고, 커다란 안와로 봤을 때 다른 어룡에 비해 큰 눈을 가졌던 것으로 추정됩니다.



연구팀을 이끈 딘 로맥스 박사는 어룡 화석은 보통 오랜 세월을 지나 평평하게 압축된 상태로 발견되는데, 이번 화석처럼 원형이 거의 완벽한 3차원 형태로 보존된 경우는 극히 드물다고 밝혔습니다.



로맥스 박사는 "이 화석은 지금껏 정보가 부족했던 쥐라기 전기 플린스바흐절(약 1억 9천100만 년 전~1억 8천300만 년 전)의 해양 생태계와 어룡의 진화 과정을 풀어내는 매우 중요한 단서"라고 강조했습니다.



논문 공저자 에린 맥스웰 박사는 "화석의 뼈와 이빨이 변형돼 있는 점은 이 개체가 살아있었을 당시 심각한 부상이나 질병을 겪었음을 보여준다"며 "두개골에는 더 큰 포식자에게 공격 당한 흔적이 남아있는데, 이것이 이 개체의 사인을 알려주는 단서가 된다"고 설명했습니다.



연구팀은 이 화석의 특징적인 긴 칼 모양의 주둥이(xipho, 그리스어로 '칼'), 그리고 이 화석이 발견된 지역명(golden cap)을 조합해 '시포드라콘 골든카펜시스 (Xiphodracon goldencapensis)'라는 이름을 붙였습니다.



