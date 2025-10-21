[자막뉴스] 경찰관 '쿵' 치고 '도주'…삼단봉으로 창 깨보니 '헉'

지난달 28일 밤 부산 사하구.



음주운전 신고를 받고 출동한 경찰이 트럭을 멈춰 세우려 하지만, 트럭은 아랑곳 않고 경찰을 치고 달아납니다.



골목길로 도망간 트럭은 도주로를 차단하는 순찰차를 여러 차례 들이받은 뒤 겨우 멈춰 섰고, 경찰은 즉각 삼단봉으로 차량 유리창을 깨고 운전자를 검거합니다.



[경찰 관계자: 처음에 정차되어 있는 포터 차량을 발견하고 하차 요구를 하기 위해서 다가갔는데 내려보니까 차에서 술 냄새가 많이 났고요 저희가 나중에 조회를 해보니까 무면허 상태였습니다.] 경찰조사결과 이 운전자는 식당에서 술을 마신 뒤 자신의 1t 화물 트럭을 몰았는데, 혈중 알코올 농도 면허취소 수치의 만취 상태였던 것으로 드러났습니다.



경찰은 특수공무집행방해와 도로교통법 위반 등 혐의로 운전자를 구속해 검찰에 송치했습니다.



[경찰 관계자: 도주를 하게 될 경우 그 민간인을 갖다가 피해를 줄 수도 있고 다른 차량을 충격할 수 있었기 때문에 빨리 체포를 해야 된다는 생각에 일단 급하게 쫓아갔고요 다행히 다른 분들이 다치지 않아서 안전하게 검거를 해서 다행이라고 생각합니다.]



