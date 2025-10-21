관세청장 "이 대통령, '마약 수사 외압 의혹' 진실 밝히라는 취지"

▲ 이명구 관세청장이 21일 국회 기획재정위원회의 관세청, 국가데이터처, 조달청에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다.

이명구 관세청장은 오늘(21일) 이재명 대통령이 이른바 '인천세관 마약 수사 외압 의혹'과 관련해 '성역 없는 엄정한 수사'를 당부한 것을 두고 "사건의 실체적 진실을 밝히라는 취지가 아닌가 생각한다"고 밝혔습니다.이 청장은 이날 국회 기획재정위원회 국정감사에서 이 대통령이 해당 사건 수사를 맡은 임은정 서울동부지검장에게 엄정한 수사를 지시하고, 외압 의혹을 제기한 백해룡 경정을 검·경 합동수사팀에 파견하도록 지시한 것과 관련해 국민의힘 박성훈 의원이 '수사 가이드라인을 제시한 것 아니냐'고 질의하자 이같이 답했습니다.이 청장은 박 의원이 '백 경정의 주장이 객관적 정황과 맞지 않는 부분이 많다'고 지적하자 "현재 검찰의 합동수사단에서 수사 중인 부분"이라며 "사실관계가 명명백백하게 밝혀질 것으로 본다"고 말했습니다.또 백 경정이 주장한 '2023년 10월 관세청장이 대통령실을 방문했다'는 내용에는 "그 부분도 수사 중인 것으로 알고 있다"고 답했습니다.당시 관세청장이 용산 대통령실과 200여 차례 통화했다는 주장에도 "그 부분은 잘 (모른다)"고 밝혔습니다.관세청이 마약과 연루된 조직으로 낙인찍히고 있다는 비판에는 "관세청은 경제 국경의 최일선에서 총기·마약류 단속에 최선을 다하고 있다"고 답변했습니다.이번 의혹은 2023년 세관 공무원의 필로폰 밀수 연루 사건과 관련해, 대통령실과 경찰·관세청 간부들이 경찰 수사를 막기 위해 외압을 행사했다는 내용입니다.당시 검찰이 경찰 수사를 방해했다는 의혹도 제기됐습니다.이 사건은 당시 영등포경찰서 형사과장이던 백 경정이 지난해 7월 국회에서 처음 제기했고 이후 이재명 정부 출범 후 합동수사팀이 꾸려졌습니다.애초 합수팀은 대검 마약·조직범죄부가 지휘했지만, 수사 대상인 검찰이 직접 수사에 나선 '셀프 수사'라는 백 경정 등의 비판에 따라 지난 8월부터 지휘권이 서울동부지검으로 이관됐습니다.(사진=연합뉴스)