무릎 부상서 재활 중인 토론토 비솃 "WS 출전 준비 마쳤다"

무릎 부상서 재활 중인 토론토 비솃 "WS 출전 준비 마쳤다"
▲ 토론토가 21일 월드시리즈 진출을 확정한 뒤 라커에서 자축 파티를 열어 보 비솃(왼쪽)과 블라디미르 게레로 주니어가 즐기고 있다.

미국프로야구 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스가 32년 만에 월드시리즈(WS)에 진출한 가운데 부상에서 재활 중인 유격수 보 비솃이 선수단에 합류합니다.

비솃은 오늘(21일) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열린 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 7차전에서 토론토가 시애틀 매리너스를 4대 3으로 꺾고 월드시리즈 진출을 확정한 뒤 열린 라커룸 축하 행사에서 "나도 이제 출전 준비를 마쳤다"며 "월드시리즈에 출전하는 것은 오랜 꿈"이라고 말했습니다.

토론토의 주전 유격수 비솃은 지난 9월 7일 뉴욕 양키스와 경기에서 무릎을 다쳐 두 달 가까이 재활 훈련에 매진했습니다.

존 슈나이더 토론토 감독도 "비솃은 몸 상태가 상당히 좋아졌다"며 월드시리즈 출전 엔트리에 포함하겠다는 방침을 밝혔습니다.

비솃은 수비력이 다소 처지지만 타격 능력이 뛰어난 공격형 유격수입니다.

올 시즌 139경기에서 타율 0.311로 아메리칸리그 2위에 오르며 18홈런, 94타점, OPS(출루율＋장타율) 0.840을 기록했습니다.

토론토는 비솃이 월드시리즈에 합류하면 팀 타선이 훨씬 강화할 것으로 기대합니다.

토론토와 다저스의 월드시리즈 1차전은 25일 토론토에서 열립니다.

(사진=Imagan Images, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
