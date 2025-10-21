간호사 51% 인권침해 경험…심리상담 전문가단 출범

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

간호사 2명 중 1명이 현장에서 폭언이나 폭행 등 인권침해를 경험한 적이 있다는 조사 결과가 나오면서 대한간호협회(간협)가 오늘(21일) 간호사의 정신건강 증진과 인권 보호를 위한 '간호사 심리상담 전문가단'을 공식 출범했습니다.간협은 이날 출범한 전문가단과 간호인력지원센터를 중심으로 현장에서 인권침해 등을 겪은 간호사 대상 심리상담 지원 사업과 간호사 내부 조직문화 개선 사업을 본격적으로 추진할 예정입니다.현재 간협은 간호사들이 의료현장에서 겪는 인권침해와 정서적 소진이 심상치 않은 수준이라고 보고 있습니다.간협이 전국 의료기관 간호사 788명을 대상으로 '간호사 인권침해 실태조사'를 실시한 결과, 간호사들은 의료현장 내 폭언·폭행과 위계적 문화가 일상화돼 있는 데다 보호받을 수단도 부재하다고 호소했습니다.실태조사에 따르면 전체 응답자의 50.8%는 최근 1년 내 인권침해를 경험했고, 이 가운데 71.8%는 아무런 대응도 하지 못했다고 했습니다.피해 유형은 폭언(81.0%·복수 응답), 직장 내 괴롭힘 및 갑질(69.3%) 등이었습니다.가해자는 선임 간호사(53.3%), 의사(52.8%), 환자 및 보호자(43.0%) 순이었습니다.피해는 대부분 병동 등 환자와 보호자가 함께 있는 공간(79.0%)에서 발생해 의료현장의 인권침해가 일상화돼 있음을 보여준다고 간협은 해석했습니다.간협은 간호사 인권침해 사례에 대한 신고 및 조치 전 주기 표준화, 신고자 보호 및 2차 가해 금지, 재발 방지 체계 구축 등 제도 개선안을 정부에 제안했습니다.(사진=연합뉴스)