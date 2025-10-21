뉴스

[여담야담] 사법개혁안 공방 가열…"국민 권리 보호" vs "사법 쿠데타"

[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 최고위원, 정성국 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● 사법개혁안 공방 가열 / ● "공정성 회복" "사법 장악"

김병주 / 더불어민주당 최고위원
"실질적인 3심제 만들겠다는 것…대법관 증원, 대법관들만 반대"
"사법개혁, 이 대통령 때문이 아냐…조희대의 '제2의 내란' 때문"

정성국 / 국민의힘 의원
"민주당의 사법쿠데타, 이 대통령 사법리스크 해결 위해 무리수"
"민주, 다급하게 몰아붙이고 있어…공론화 거치지 않는 건 큰 문제"

● '사법개혁' '명태균' 공방

김병주 / 더불어민주당 최고위원
"국힘, '기승전이재명' 비판…국민 목소리에 귀 기울여야"

정성국 / 국민의힘 의원
"역대 대통령 중에 사법 리스크 있는 대통령은 이재명 뿐"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
