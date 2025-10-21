뉴스

[여담야담] "먼저 구하고 죄 물어야"…"교민 평가 겸허하게 받아들여야"

SBS 뉴스
작성 2025.10.21 15:55
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 최고위원, 정성국 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● 사망 74일 만에 송환 / ● '정치쇼' 공방 계속 / ● 현지 상황은?

김병주 / 더불어민주당 최고위원
"자식 구한다는 심정으로 청년들 구해"
"현지에서도 캄보디아 정부와 범죄권 유착 의심해"

정성국 / 국민의힘 의원
"피해자·가해자 이분법 논리는 생각해 봐야"
"캄보디아 사건, 개별 정치인 아닌 정부가 해결 주체 돼야"

● 한-캄 공조 어떻게?

김병주 / 더불어민주당 최고위원
"캄보디아 정부, 관계 악화 우려…범죄 조직 신속 소탕에 공감"

정성국 / 국민의힘 의원
"캄보디아, 이번 일 계기로 관광 산업에 큰 타격 입을 듯"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
