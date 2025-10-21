토론토, 32년 만에 월드시리즈 진출…다저스와 격돌

▲ 환호하는 토론토 마무리 투수 제프 호프먼

토론토 블루제이스가 7회에 터진 조지 스프링어의 극적인 역전 결승 3점 홈런에 힘입어 시애틀 매리너스를 꺾고 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈(WS·7전 4승제)에 진출했습니다.토론토는 오늘(21일) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스 센터에서 열린 2025 MLB 포스트시즌 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 7차전에서 시애틀에 4대 3 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.상대 전적 4승 3패를 거둔 토론토는 25일 같은 장소에서 로스앤젤레스 다저스와 WS 1차전을 치릅니다.토론토가 WS에 진출한 건 1993년 이후 32년 만입니다.올해 월드시리즈는 21세기 한국 최고 투수 류현진(38·한화 이글스)이 MLB 시절 몸담았던 다저스와 토론토의 대결로 펼쳐집니다.토론토는 ALCS 1, 2차전에서 모두 패하며 암울한 상황에 놓였으나 3, 4차전에서 승리하며 시리즈를 원점으로 돌렸습니다.이후 5차전을 내주면서 다시 벼랑 끝에 몰렸다가 6차전과 7차전을 잇달아 잡아 WS 진출에 성공했습니다.반면 시애틀은 1977년 창단 후 처음으로 WS 진출을 노렸으나 최종전에서 역전패하며 고개를 떨궜습니다.토론토 스프링어는 3타수 1안타(1홈런) 1볼넷 3타점 2득점으로 팀 승리를 이끌었습니다.ALCS 7경기에서 26타수 10안타(3홈런) 타율 0.385를 기록한 게레로 주니어는 시리즈 최우수선수(MVP)에 선정됐습니다.그는 "아직 끝나지 않았다"며 "앞으로 4승을 더 거둘 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)