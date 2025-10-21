이 대통령 "수사·기소분리 거대 변화…신뢰받는 경찰로"

<앵커>



이재명 대통령이 제80주년 경찰의 날 기념식에 참석했습니다. 이 대통령은 "수사·기소분리라는 거대한 변화 앞에서 국민이 신뢰할 수 있는 수사체계를 경찰이 확립해야 한다"고 강조했습니다.



박예린 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘(21일) 오전 제80주년 경찰의날 기념식에 참석한 이재명 대통령.



이 대통령은 경찰관들의 희생과 헌신이 있었기에 대한민국의 눈부신 성취가 있었다며, 14만 경찰관들과 가족들을 향해 감사 인사를 전했습니다.



[이재명 대통령 : 수많은 경찰 영웅들의 숭고한 희생이 있었기에 세계에서 가장 안전한 나라, 우리 대한민국이 굳건히 존재하는 것입니다.]



이 대통령은 경찰 공권력의 근거는 국민 신뢰라며 신뢰받는 경찰이 되기 위한 혁신과 변화를 강조했습니다.



스마트 경찰, 민생 경찰, 민주 경찰로 거듭나야 한다면서 이를 위해 정부도 제도 개선과 지원 마련에 힘을 모으겠다고 했습니다.



자치경찰제 확대와 수사-기소 분리라는 제도 변화를 앞두고 강도 높은 개혁도 주문했습니다.



'경찰의 권한이 늘어나면 우리 삶이 더 나아지느냐'는 국민의 엄중한 질문에 경찰이 진지하게 응답해야 한다며 신뢰할 수 있는 수사체계의 확립을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 수사의 책임성과 공정성 그리고 전문성과 신속성을 끊임없이 높여가며 국민이 신뢰할 수 있는 수사체계를 꼭 확립해 주시기 바랍니다.]



이 대통령은 일부 경찰 지휘부가 12.3 비상계엄에 가담했다고 지적하며 경찰의 중립성을 확보하고 민주적 통제를 강화해 나가겠다고 설명했습니다.



또 시민의 안전과 행복을 지키는 일에 최선을 다해달라며 다가오는 경주 APEC 정상회의에서 치밀하고 빈틈없는 대응을 당부했습니다.



