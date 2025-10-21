[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 캄보디아에서 숨진 대학생의 박 모 씨의 유해가 오늘(21일) 아침 한국으로 송환돼 곧 유족에게 인계될 예정입니다. 송환 피의자 48명에게는 전원 구속영장이 발부됐고 나머지 10명은 영장 심사를 받고 있습니다.



2. 국회가 오늘 법사위 등 10개 상임위원회에서 국정 감사를 이어가고 있습니다. 법사위에서는 오늘도 국민의힘이 회의진행을 방해하면 형사고발하라는 정청래 민주당 대표의 발언을 두고 여야가 충돌했습니다.



3. 이 대통령이 경찰의 날 기념식에서 오직 국민의 편에 선 진정한 민주경찰로 거듭나야 한다고 강조했습니다. 이 대통령은 지난해 12월 3일 내란의 밤에도 일부 경찰 지휘부가 친위 쿠데타에 가담했다고 지적했습니다.



4. 트럼프 대통령이 중국과 무역 협상을 거론하면서 한국, 일본과는 공정한 협정을 체결했다고 말해 한미 협상 타결 가능성을 시사했습니다. 미국과 협상한 김정관 장관은 미국이 전액 현금투자를 요구하는 상황은 아니라면서 외환시장 관련 부분에서 가장 큰 차이가 있었는데 상당 부분 공감대를 이뤘다고 설명했습니다.