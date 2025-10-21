아이들 미연, 3년 6개월 만의 신보 'MY, Lover'…이달 28일 선공개곡 발표

그룹 i-dle (아이들) 미연(MIYEON)이 본격적인 솔로 컴백 예열에 돌입했다.



소속사 큐브엔터테인먼트는 21일 아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화) 공식 SNS 채널을 통해 미연의 두 번째 미니 앨범 'MY, Lover'의 프로모션 스케줄러를 공개했다.



프로모션 스케줄러는 'MY, Lover'라고 각인된 핑크색 성냥갑과 성냥을 모티브로 미연이 전할 뜨거운 사랑의 점화를 짐작하게 한다. 오는 22일부터 5종에 달하는 콘셉트 포토를 비롯해 트랙 리스트, 오디오 스니펫, 뮤직비디오 티저 등 다양한 프로모션 콘텐츠를 선보인다. 특히 28일 발매되는 선공개곡을 통해 'MY, Lover'를 향한 열기를 더욱 뜨겁게 지필 전망이다.



앞서 인트로 필름을 통해 미연은 사랑이 품은 극단적인 온도차를 달팽이, 번개 등 독특한 오브제를 활용한 감각적인 비주얼로 표현해 호평을 얻었다. 기존 곡들과는 사뭇 다른 분위기로 기분 좋은 반전을 선사한 미연은 이번 미니 앨범 'MY, Lover'를 통해 사랑을 다양한 시선에서 그려낼 예정이다.



미연은 자신의 이야기를 오롯이 담아낸 첫 앨범 'MY'을 시작으로, 자작곡 디지털 싱글 'Sky Walking'을 발표하며 고유한 음악적 세계를 차근차근 넓혀가고 있다. 3년 6개월 만에 선보이는 솔로 앨범 'MY, Lover'를 통해 미연은 한층 무르익은 자신만의 감성을 전할 전망이다.



미연의 미니 2집 'MY, Lover'는 오는 11월 3일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.



사진제공 = 큐브 엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)