신예 한가을, 알고보니 '배우 원빈'의 친조카…"큰 눈망울이 닮았네"

신예 배우 한가을(25)이 배우 원빈(47·본명 김도진)의 친조카로 확인됐다.



21일 한 매체 보도에 따르면, 배우 한가을은 원빈의 친누나의 딸로, 두 사람은 3촌 관계의 친인척이다. 이에 한가을의 소속사 스토리제이컴퍼니 관계자는 "확인 결과, 현재까지 알려진 내용은 모두 사실이 맞다"는 공식 입장을 밝혔다.



원빈은 5형제 중 막내로, 누나 세 명과 형이 있다. 셋째 누나 김도경 씨는 현재 원빈·이나영 부부의 소속사 이든나인 대표를 맡고 있다. 한가을은 이든나인이 아닌, 배우 김태희 등이 소속된 스토리제이컴퍼니와 전속계약을 맺고 연예계에 데뷔했다.



올해 25세인 한가을은 큰 눈망울과 신비로운 분위기가 매력적인 배우다. 2022년 가수 남영주의 디지털 싱글 '다시, 꿈' 뮤직비디오에 출연하며 데뷔했다. 한가을은 최근 MBC 금토극 '달까지 가자'를 통해 마론제과 마케팅팀 인턴 '장예진' 역으로 드라마에 데뷔하며 본격적인 연기 활동을 시작했다.



외삼촌인 원빈은 영화 '아저씨'(2010) 이후 15년째 연기 활동을 쉬고 있다. 그는 2015년 5월 배우 이나영과 결혼하여 같은 해 12월 아들을 얻었다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)