송언석 "민중기, 미공개 내부 정보 이용 투자 의혹…고발할 것"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 '내부정보 이용 주식거래' 의혹이 제기된 민중기 특별검사를 고발하겠다고 밝혔습니다.송 원내대표는 오늘(21일) 국정감사 대책회의에서 "미공개 내부 정보를 이용한 투자 의혹은 1천 300만 개미 투자자를 우롱할 뿐만 아니라 시장 질서를 파괴하는 심각한 사안"이라고 강조했습니다.민 특검이 전날 위법 사항은 없었다면서 정치권의 사퇴 요구를 일축한 것에 대해선 "위법이 없었는지는 본인이 결정할 일이 아니다. 수사와 재판을 통해서 밝혀져야 할 사안"이라며 "동일한 의혹을 받은 이춘석 의원도 법사위원장직을 사퇴하고 민주당을 탈당해 수사를 받고 있다"고 언급했습니다.송 원내대표는 "민 특검은 더는 수사를 진행할 자격도 없고 신뢰도 잃어버렸다"며 "민 특검은 본인의 개인적인 일로 특검 수사가 영향을 받아선 안 된다고 주장했지만, 파견 검사 전원이 원대 복귀를 요청하면서 리더십이 심각하게 훼손된 상황"이라고 말했습니다.이어 "구차하게 직을 고집하는 것이 오히려 특검 수사에 악영향을 미친다는 것을 명심해야 한다"며 "수사 대상으로 전락한 민 특검은 이제 특검직에서 사퇴해야 한다"고 주장했습니다.송 원내대표는 전날 부동산 유튜브 채널에 출연해 '시장이 안정화돼 집값이 떨어지면 그때 사면 된다'고 발언한 이상경 국토교통부 제1차관에 대해 "국민은 정말 열불나는 유체 이탈 발언으로 받아들이고 있다"고 비판했습니다.송 원내대표는 "이 차관은 56억 원이 넘는 자산을 가진 자산가이자, 배우자 명의로 33억 원대 아파트까지 갖고 있다"며 "자신은 수십억 자산으로 경제적 이득을 누리면서 국민에겐 전월세 난민으로 돌아가라, 외곽에서 3시간 출퇴근하면서 살라고 강요하고 있다"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)