KPGA 투어 제네시스 챔피언십 23일 개막…임성재·안병훈 출전

▲ 2024년 대회 우승자 안병훈

한국프로골프, KPGA 투어와 DP 월드투어가 공동 주관하는 제네시스 챔피언십이 오는 23일부터 나흘간 충남 천안의 우정힐스CC에서 열립니다.이 대회에는 KPGA 투어의 제네시스 포인트 상위 36명과 DP 월드투어의 정상급 선수 90명이 참가합니다.국내에서 열리는 남자 프로골프 대회 가운데 총상금 규모가 가장 크며, 출전 선수들의 면면도 골프 팬들의 시선을 잡아끌기에 충분합니다.먼저 KPGA 투어에서는 올해 상금과 제네시스 포인트, 평균 타수 등 주요 부문 1위를 독차지하고 있는 옥태훈을 비롯해 이태훈, 김백준, 최진호 등 투어 상위권 선수들이 대거 출전합니다.2022년 국내에서 개최된 아시안투어 대회에서도 정상에 오른 경험이 있는 옥태훈은 이번에는 국내에서 열리는 DP 월드투어 대회 우승도 노립니다.옥태훈은 "제네시스 포인트 1위 자격으로 이번 대회에 출전하게 돼 감회가 새롭다"며 "DP 월드투어 선수들과 경쟁하게 됐는데 KPGA 투어를 응원해 주시는 팬 분들께 기쁨과 즐거움을 드리도록 열심히 하겠다"고 다짐했습니다.옥태훈이 이 대회에서 우승하면 올해 KPGA 투어 제네시스 대상 수상을 확정할 수 있고, 1992년 최상호 이후 33년 만에 KPGA 투어에서 시즌 4승을 달성합니다.또 이 대회에서 6위 이상을 기록하면 KPGA 투어 한 시즌 최다 상금 기록인 지난해 장유빈의 11억 2,904만 원을 넘어설 수 있습니다.미국프로골프, PGA 투어에서 활약하는 임성재와 안병훈, 김시우도 이번 대회에서 모처럼 국내 팬들과 만납니다.특히 안병훈은 지난해 인천 잭니클라우스 골프클럽에서 개최된 이 대회에서 김주형과 연장 접전 끝에 우승, DP 월드투어 통산 2승을 달성했습니다.그는 "디펜딩 챔피언 자격으로 대회에 나가는 것이 2015년 이후 처음이라 상당히 설렌다"며 "올해 새로운 코스에서 대회가 열려 그 부분도 기대가 많이 된다"고 소감을 밝혔습니다.올해 4월 KPGA 투어 우리금융 챔피언십 이후 6개월 만에 국내 대회에 나오는 임성재는 2019년 이 대회에서 KPGA 투어 첫 승을 따낸 인연이 있습니다.임성재는 "좋은 기억이 많은 대회라 이번 대회에서도 좋은 성적을 내고 싶다"고 각오를 전했습니다.'명인 열전'으로 불리는 마스터스 우승 경력자인 호주의 애덤 스콧과 일본의 마쓰야마 히데키도 이번 대회 강력한 우승 후보들입니다.스콧은 2013년 마스터스에서 우승했고, PGA 투어 통산 14승에 세계 랭킹 1위까지 올랐습니다.또 2021년 마스터스 정상에 오른 마쓰야마는 PGA 투어 통산 11승을 거뒀습니다.이번 대회 우승 상금은 68만 달러 우리 돈 약 9억 6,000만 원입니다.KPGA 투어 선수들이 획득하는 상금의 50%가 투어 상금 순위에 반영됩니다.우승하면 KPGA 투어와 DP 월드투어 2년 출전 자격과 함께 제네시스 GV80도 부상으로 받습니다.KPGA 투어 선수 중 상위 1명은 2026년 PGA 투어와 DP 월드투어 공동 주관 대회인 제네시스 스코틀랜드오픈에 나갈 자격을 획득합니다.지난해 이 대회에서 KPGA 투어 선수 가운데 공동 9위로 가장 높은 순위에 오른 김홍택이 올해 제네시스 스코틀랜드오픈에 출전했습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)