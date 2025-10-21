'체인소 맨','귀멸의 칼날: 무한열차편' 넘었다…역대 일본 애니메이션 TOP 6

영화 '극장판 체인소 맨: 레제편'이 '극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편'을 제치고 역대 일본 애니메이션 국내 흥행 순위 6위에 올랐다.



21일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '극장판 체인소 맨: 레제편'은 20일 전국 2만 5,169명의 관객을 동원해 박스오피스 1위 자리를 지켰다. 누적 관객 수는 224만 733명. 이로써 '극장판 체인소 맨: 레제편'은 2020년 개봉한 '극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편'(누적 관객 222만 명)을 제치고 역대 일본 애니메이션 국내 흥행 순위 6위에 새롭게 이름을 올렸다.



여기에 지난 7월 개봉한 할리우드 블록버스터 '쥬라기 월드: 새로운 시작'까지 넘어서며 2025년 전체 박스오피스 TOP 10에도 진입했다.



'극장판 체인소 맨: 레제편'은 후지모토 타츠키의 원작 만화 '체인소 맨' 중 가장 큰 사랑을 받은 '레제편'을 스크린으로 옮긴 작품이다. 압도적인 작화 퀄리티를 입증한 제작사 MAPPA가 제작을 맡았으며, TV 시리즈에서 감각적인 연출력을 선보인 요시하라 타츠야 감독이 메가폰을 잡아 한층 더 화려하고 밀도 높은 액션을 구현했다.



또한 TV 시리즈 오프닝 테마 'KICK BACK'으로 사랑받은 요네즈 켄시와 일본을 대표하는 가수 우타다 히카루가 OST에 참여해 국내 음원 차트 1위를 휩쓸며 영화의 인기를 이어가고 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)