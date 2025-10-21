추석 황금연휴 해외 카드 이용 40%↑…영화관은 반토막

▲ 추석 연휴 기간 인천국제공항

최장 열흘간 이어진 올해 추석 '황금연휴' 기간 해외 카드 이용이 40% 가까이 늘어난 것으로 드러났습니다.21일 신한카드 빅데이터연구소가 개인 카드 회원 이용을 분석한 결과 이달 3∼9일 해외 오프라인 및 유통, 숙박, 교통 등 여행 관련 업종의 일평균 이용 건수는 지난해 추석 연휴(9월 14∼18일) 대비 40.5% 증가했습니다.해외 이용 금액도 37.7%가 뛰었으며, 이용 회원 수는 27.6%가 늘었습니다.반면 국내 소비는 이용 건수와 회원 수가 줄었으며, 이용 금액도 소폭 늘어나는 데 그쳤습니다.추석 연휴 국내 음식점, 카페·베이커리, 편의점, 백화점, 대형마트, 주유, 놀이공원, 영화관 업종의 일평균 이용 금액은 지난 추석 대비 0.2% 늘었습니다.이용 건수(－4.7%)와 회원 수(－4.7%)는 감소했습니다.업종별로는 음식점과 백화점, 놀이공원, 주유를 제외한 모든 업종에서 이용 금액이 뒷걸음질 쳤습니다.감소 폭이 가장 큰 업종은 영화관으로, 이용 건수(－56.0%)와 금액(－48.9%), 회원 수(－55.8%) 모두 절반 수준으로 줄었습니다.신한카드 관계자는 "지난해 '베테랑2' 등 흥행작이 추석 연휴에 개봉하면서 영화관 수요가 증가했으나 올해는 폐점 영화관 증가, OTT(동영상 스트리밍) 이용 확산 등으로 인해 영화 관람 수요가 크게 줄어든 것으로 보인다"고 설명했습니다.음식점 이용 금액은 6.8% 늘었으나 카페·베이커리는 2.1% 줄었으며 편의점(－4.9%), 대형마트(－20.6%) 이용 금액도 감소했습니다.다만, 백화점은 이용 건수(13.3%)와 금액(16.8%), 회원 수(12.8%)가 모두 증가했습니다.신한카드 관계자는 "긴 연휴로 인해 해외여행 수요가 늘어난 반면 국내 이동 및 소비는 줄어든 것으로 보인다"고 설명했습니다.