쓰레기봉투에 사체 '가득'…"전문가라며 잘 키운다더니" [D리포트]

쓰레기봉투 안에 고양이와 강아지 사체가 뒤엉켜 있습니다.



사체가 부패하면서 봉투 밖으로 핏물이 새어 나옵니다.



[황미숙/전국길고양이보호단체연합 이사장 : 방문을 다 열었어요. 그 문을 열고 나니까 냄새가 엄청나게.]



지난 13일, 20대 남성이 사는 완주의 한 아파트에서 동물 사체 더미가 발견됐습니다.



아파트 내부에서 발견된 쓰레기봉투를 이곳에서 확인한 결과, 강아지와 고양이 등 동물 사체 4구가 발견됐습니다.



이 남성의 집에서는 탈수 증세를 보이는 강아지 2마리와 고양이 4마리도 구조됐습니다.



[유용/수의사 : 강아지 한 마리가 하반신 마비가 있는 애가 있어서 문제가 됐는데, 구조되기 3일 전에는 다리를 잘 썼다고 해요.]



남성은 중고거래 플랫폼을 통해 대구와 광주, 논산 등 전국에서 고양이와 강아지를 입양한 뒤 방치했다는 의혹을 받고 있습니다.



자신을 동물 전문가로 소개하고 재정적인 능력을 과시하며 분양자들을 안심시켰습니다.



하지만, 분양 이후 동물들의 근황을 전혀 알리지 않는 등 수상한 행동을 보이자 분양자들이 신고하면서 이 같은 사실이 드러났습니다.



중고거래 플랫폼에서는 동물 거래를 금지하고 있지만 공공연하게 분양이 이뤄지고 있습니다.



[유수경/전주시길고양이보호협회 대표 : 학대자나 상습 파양자가 계정을 바꾸면서 입양과 파양을 계속하고 있어요. 동물 거래를 게시할 시에는 자동 차단 같은 그런 정책적인 부분이 필요 하다고 생각합니다.]



경찰은 동물보호법 위반 혐의로 이 남성을 조사하고 학대 정황이 있는지 살펴보기 위해 부검을 의뢰했습니다.



[경찰 관계자 : 직접적인 물리적인 행동을 해서 학대를 했는지 그런 부분을 좀 확인을 해봐야 할 거 같아요.]



부검 결과가 나오기까지 최소 한 달 이상 소요될 것으로 보여 학대가 있었는지 확인하려면 다소 시일이 걸릴 것으로 예상됩니다.



(취재 : 김민지 JTV, 영상취재 : 안상준 JTV, 디자인 : 원소정 JTV, 제작 : 디지털뉴스편집부)