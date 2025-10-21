뉴스

1000평서 몽땅 사라졌다…"훼손 거의 없어, 전문가인 듯"

함안서 나무에 달린 수확 직전 대봉감 몽땅 사라져…경찰 추적

유영규 기자
▲ 감나무 자료사진

경남 함안에서 수확을 앞두고 나무에 매달려있던 대봉감을 대량 도난당했다는 농가 신고가 들어와 경찰이 수사에 나섰습니다.

함안경찰서에 따르면 지난 16일 함안군 군북면에서 감 농장을 운영하는 60대 A 씨는 다음 달 수확 예정이던 대봉감이 감나무에서 감쪽같이 사라졌다고 경찰에 신고했습니다.

도난당한 대봉감은 10㎏ 상자 기준 300개 분량으로, 대략 900만 원 상당입니다.

A 씨는 추석 연휴가 끝나고 지난 15일 약 1천 평(약 3천305㎡) 규모의 농장에 있는 감나무 120그루에서 제대로 익지도 않은 대봉감이 몽땅 사라진 것을 확인했습니다.

그는 감을 딸 때 감나무 훼손이 거의 없었던 점으로 미뤄 전문 농작물절도범이 차량을 동원해 대봉감을 대거 훔쳐 간 것으로 추정합니다.

수확을 앞두고 1년 동안 애지중지 기른 대봉감을 한번에 털린 A 씨는 망연자실하고 있는 것으로 전해졌습니다.

경찰은 농장 주변 폐쇄회로(CC) TV 영상 등을 토대로 절도 용의자를 추적하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
