[D리포트] 흡연 학생 징계한 선생님에게 "학교 엎어버린다?" 학부모 민원

전북의 한 고등학교에 근무하는 교사 A씨는 지난 10일 학부모의 전화를 받았습니다.



학교 밖에서 전자담배를 피우다 걸린 학생에 대해 교내 봉사 10시간 처분을 고지한 직후였습니다.



[학부모-A교사 통화 녹취(음성 변조): 이게 한 번 정도는 이게, 이것 교외에서도 적발하는지 몰랐으니까 넘어갈 수 있는 거 아닌가, 응? (그거는 아버님이 저희한테 그렇게...)]



징계 절차와 규정을 따지던 학부모는 이내 협박성 발언을 쏟아냈습니다.



[학부모-A교사 통화녹취(음성 변조) : 그럼 내가 이번에 한번 내가 엎어줄게요. 그럼 다 학교 한번 쑥대밭 만들어 줄게요.]



25분가량 이어진 민원 전화에 교사 A씨는 정신적 고통을 호소하고 있습니다.



학생의 흡연 장면을 촬영해 학교에 알린 또 다른 교사는 초상권 침해 등의 이유로 아동 학대 관련 조사를 앞두고 있습니다.



도내 교원단체들은 명백한 교권 침해라며, 학부모들의 악성 민원에, 교육청이 나서 조치해야 한다고 주장했습니다.



[강현아/전북교사노조 수석 부위원장 : 아동 학대 신고를 하겠다는 협박 등은 교사의 교육 활동을 위축시킬 수밖에 없는 사안이었습니다.] 해당 학부모는 A교사에게 감정적으로 대했던 것은 사실이라며, 사과하고 싶다고 말했습니다.



그러면서도 학교 측이 먼저 자신을 교권침해로 신고했고, 자신의 아이가 학교에서도 차별을 받고 있는 것 같아 교육청에 민원을 넣은 것뿐이라고 해명했습니다.



[해당 학부모 : 교육청에 민원을 넣으면 거기서는 전수조사 권한 이 있다고 그래서 그러면 좀 팩트 체크가 돼야, 어떤 문제 해결 방안이 되지 않을까?]



또다시 촉발된 학내 악성 민원 논란, 서울 서이초 교사의 비극 이후, 민원 창구를 학교 관리자로 일원화하는 조치가 도입됐지만 현장에선 여전히 교사들이 민원에 시달리며 교단에 서고 있습니다.



