위성락, NATO 사무차장 면담…방산협력 강화 논의

위성락 국가안보실장은 오늘(20일) 라드밀라 셰케린스카 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무차장과 면담했습니다.위 실장은 면담에서 지난 7월 이재명 대통령이 마크 루터 나토 사무총장과 통화한 것에 이어 양측의 고위급 교류가 활발해진 점을 높이 평가했다고 설명했습니다.특히 위 실장은 지난달 벨기에 브뤼셀에서 열린 '한-NATO 방산협의체' 첫 회의가 성공적으로 개최됐다고 돌아보면서, 유럽·대서양지역과 인도·태평양지역의 안보가 긴밀히 연계되는 상황에서 한국 정부는 나토와의 파트너십 협력을 강화해 나가고자 한다고 말했습니다.'서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 참석을 위해 방한한 셰케린스카 나토 사무차장은 방산 분야의 협력 강화 필요성을 강조하며 이를 적극적으로 지원하겠다는 뜻을 밝혔다고 대통령실이 전했습니다.양측은 아울러 최근 한반도 정세, 우크라이나 전쟁에 대한 평가를 공유하고 글로벌 복합위기 속에서 정보 공유 등의 호혜적 협력을 이어가기로 했습니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)