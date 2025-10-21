캄보디아 사망 대학생 유해, 74일 만에 국내 송환

▲ 숨진 20대 대학생 박 씨 부검이 진행된 뒤 박 씨의 시신을 화장한 곳

캄보디아 범죄 단지에서 고문 후 살해된 20대 한국인 대학생 박 모 씨의 유해가 오늘(21일) 국내로 송환됐습니다.화장된 박 씨 유해를 실은 대한항공 KE690편은 오늘 오전 8시 4분 인천국제공항에 착륙했습니다.지난 8월 8일 사망한 채 발견된 지 74일 만입니다.전날 현지 공동 부검에 참여한 경찰청 과학수사운영계장이 유해를 경북경찰청 형사기동대장에게 인계 예정입니다.이후 형사기동대장이 유해를 유족에게 전달합니다.유족은 오늘 인천국제공항에는 나오지 않았습니다.박 씨 사망이 캄보디아 내 한국인 대상 범죄에 대한 국내 여론을 촉발한 만큼 캄보디아 당국도 이례적으로 빠르게 유해 송환에 협조한 것으로 보입니다.한국 경찰과 캄보디아 수사 당국은 전날 오전 프놈펜 중심가 센속에 있는 턱틀라 사원 내부에서 박 씨 시신을 합동으로 부검했습니다.한국 측에서는 경찰청 과학수사운영계장, 경북청 수사관, 국립과학수사연구원(국과수) 부검의 3명, 법무부 국제형사과 검사 등 6명이 참여했습니다.캄보디아 측에서도 현지 경찰 담당자, 의사 등 6명이 부검에 참여했습니다.전날 3시간가량 부검 후 화장이 이뤄지자 즉시 유해 송환이 결정됐습니다.박 씨 시신은 지난 8월부터 2개월 넘게 이 사원 내 안치실에 보관돼 있었습니다.박 씨는 지난 7월 17일 가족에게 "박람회에 다녀오겠다"고 말한 뒤 캄보디아에 왔고, 현지 범죄 단지인 이른바 '웬치'에 감금돼 고문당했습니다.이어 한 달도 안 된 8월 8일 깜폿주 보코산 일대 차량 안에서 살해된 채 발견됐습니다.현지 경찰이 박 씨 시신을 발견할 당시 멍 자국과 상처 등 고문 흔적이 발견됐습니다.다만 전날 공동 부검 결과 장기 등 시신 훼손은 없었다고 경찰은 밝혔습니다.정확한 사인은 향후 국내에서 예정된 조직검사 및 약·독물 검사, 양국에서 진행 중인 수사 결과 등을 종합해 밝힐 예정입니다.