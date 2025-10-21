이재명 정부 첫 국감 2주차…카드·이통사 해킹사태 등 도마

국회는 오늘(21일) 이재명 정부 첫 국정감사 2주 차 일정을 이어갑니다.



오늘은 법제사법, 정무, 기획재정, 과학기술정보방송통신, 국방, 행정안전, 산업통상자원중소벤처기업, 보건복지, 기후에너지환경노동, 국토교통 등 10개 상임위원회에서 국감이 진행됩니다.



법사위에서는 대전고법·대구고법· 부산고법·광주고법 등 20개 법원과 대전·대구·부산·광주고검 등에 대한 국감이 열립니다.



여야의 최대 격전지로 꼽히는 법사위는 어제 민주당이 발표한 대법관 증원 방안 등 이른바 사법개혁안을 둘러싼 공방을 이어갈 것으로 보입니다.



금융감독원·서민금융진흥원 등을 대상으로 한 정무위 국감에서는 최근 롯데카드 해킹 사태와 새마을금고 재무 건전성 관리 문제 등이 도마 위에 오를 전망입니다.



과방위의 정보통신산업진흥원 등 해킹 관련 대상 기관 국감에서는 이동통신사 대규모 해킹 사태와 재발방지책을 놓고 여야의 질타가 잇따를 것으로 예상됩니다.



이밖에 기재위는 관세청·조달청·통계청을 대상으로, 국토위는 한국철도공사 등을 대상으로, 보건복지위는 식품의약품안전처 등을 대상으로 각각 국감을 진행합니다.



국방위는 육군지상작전사령부에, 산업위는 삼척·태백 지역에 현장 시찰을 나갑니다.