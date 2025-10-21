아마존 클라우드 서비스 상당수 복구…일부 오류는 여전

아마존의 클라우드 서비스인 '아마존웹서비스'(AWS) 대규모 전산 장애가 대부분 복구됐지만, 일부 오류가 여전히 나타나고 있습니다.



아마존은 미 서부시간 20일 오후 온라인 게시 공지에서 "모든 AWS 서비스에서 복구가 진행 중"이라며, 미 동부 지역 대부분에선 서비스 접속이 제대로 이뤄지고 있다고 밝혔습니다.



다만, 일부 임대 서버를 제공하는 서비스에서는 네트워크 연결 문제를 해결하는 과정에서 "간헐적인 오류가 발생할 수 있다"고 덧붙였습니다.



이번 장애는 미 서부시간 기준 이날 자정을 조금 넘긴 시간부터 버지니아 북부에 있는 AWS 서비스 지역에서 처음 보고됐습니다.



아마존은 약 2시간 뒤 온라인 공지로 주요 데이터베이스 서비스인 다이나모(Dynamo)DB의 DNS 문제가 발생했다고 밝혔습니다.



DNS는 웹사이트 이름을 IP 주소로 변환해 브라우저나 기타 애플리케이션에서 접속할 수 있게 하는 시스템입니다.



이번 AWS 네트워크 장애로 아마존 전자상거래 배송 시스템은 물론, 디즈니+, 맥도날드 앱, 뉴욕타임스, 레딧, 스냅챗, 페이팔 등 주요 사이트에서 접속이 되지 않는다는 이용자 보고가 접수되기도 했습니다.



가상화폐 거래소 코인베이스도 서비스 중단으로 많은 이용자가 불편을 겪은 것으로 알려졌습니다.



