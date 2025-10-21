'동상이몽2' 조우종, "국내 1호 아나 셰프···양식 조리사 자격증 원패스 했다"

조우종이 양식 조리사 자격증을 획득했다.



20일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 조리사 자격증에 도전하는 조우종의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 조우종은 시험을 앞두고 딸과 아내에게 시식을 부탁했다. 이에 딸은 누구보다 정확하고 디테일한 맛 평가를 해 눈길을 끌었다.



이를 본 제작진은 조우종의 딸에게 엄마와 아빠 요리 중 누구의 것이 더 맛있는지 물었다. 이에 딸은 "당연히 아빠요. 엄마의 세 배가 아빠의 수준"이라며 앞으로도 아빠가 요리를 계속해줬으면 좋겠다고 말했다.



이때 정다은은 "저도 그랬으면 좋겠다. 남편이 요리를 하는데 오히려 좋다"라고 거들어 웃음을 자아냈다.



하지만 부상도 입고 쉽지만은 않은 도전을 보며 정다은은 조우종을 안쓰러워하기도 했다. 그러면서 부디 좋은 결과가 있기를 빌며 시험장으로 찾아가 직접 응원을 했다.



그 결과 조우종은 "현무와 상진이는 없는 자격증, 국내 1호 아나 셰프 탄생이다. 흑백 요리사와 냉장고를 부탁해 제작진은 지금 당장 연락 달라"라며 당당히 양식 조리사 자격증을 공개해 패널들로부터 뜨거운 박수를 받았다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)