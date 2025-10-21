김현지 두고 또 여야 공방…"스토킹 집단" "'김'에도 발작"

<앵커>



국회에서 진행 중인 국정감사에서는 김현지 대통령실 부속실장을 놓고 여야가 또 공방을 벌였습니다. 국민의힘은 김 실장의 휴대전화 교체 시기와 산림청장 인사 개입에 대한 의혹을 제기했고 민주당은 야당이 김 실장을 스토킹하면서 정치 공세만 하고 있다고 맞받았습니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



박정훈 국민의힘 의원은 어제(20일) 통신사 자료가 근거라며 김현지 대통령실 제1부속실장의 휴대전화 교체 이력에 대해서 이렇게 밝혔습니다.



국회 국정감사 시작일인 지난 13일, 휴대전화를 교체했다가 9분 만에 다시 원래 전화로 바꿨다는 것입니다.



이재명 대통령의 사법 리스크 고비 때마다 김 실장이 전화를 바꿨다는 주장도 폈습니다.



[박정훈/국민의힘 의원 : 혹시라도 압수수색이 될 수 있기 때문에, 그런 차원에서 휴대전화를 교체했을 가능성을 배제할 수 없다고 봅니다.]



민주당은 지난 13일 김 실장이 휴대전화 약정기간이 끝나 새 전화기로 교체하려다 업무에 바빠 미처 바꾸지 못하고 원래 전화기를 다시 사용했을 뿐이라고 반박했습니다.



[김지호/민주당 대변인 : 약정이 끝나서 휴대폰을 최신형으로 신청한 게 죄입니까? 박 의원의 주장은 창피한 헛발질에 불과합니다.]



산림청 국정감사장에서는 김 실장이 같은 시민단체에서 활동했던 김인호 산림청장의 임명에 개입했다는 의혹이 제기됐는데, 민주당은 김 청장이 국민추천제를 통해 스스로 추천했다며 김 실장을 엄호했습니다.



여야 지도부도 서로에게 "한 사람에게 집착하는 스토킹 범죄 집단", "김현지의 '김'자만 꺼내도 발작"과 같은 거친 말들을 주고받았습니다.



오늘은 상임위원회 10곳에서 국정감사가 가동됩니다.



여야 최대 격전지, 법제사법위원회에서는 비수도권 지역 법원과 검찰청이 대상인데, 어제 민주당이 발표한 사법개혁안을 두고 여야 신경전이 이어질 전망입니다.



관세청 상대 감사에서는 세관 마약 수사 외압 의혹이 도마 위에 오를 것으로 보입니다.



(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 위원양)