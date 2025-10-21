아이스크림 민원·피해신고 110건…5년 새 최다

▲ 위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

올해 들어 8개월간 아이스크림 관련 소비자 민원과 피해신고가 110건에 달하며 최근 5년 내 최고치를 기록했습니다.오늘(21일) 국회 보건복지위원회 서명옥 의원이 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 들어 8월까지 아이스크림류 관련 소비자 민원 건수는 105건으로 2021년 이후 최근 5년 내 최고치였습니다.작년 한 해 98건보다 7건 많은 수준으로, 2021년 59건에 비해서는 78% 급증한 수준입니다.아이스크림류 섭취 후 구토·복통 등 건강 피해를 호소한 신고도 최근 5년 사이 가장 많았습니다.2022년과 2023년 전무했던 아이스크림류 소비자 피해신고는 작년 2건 발생하더니 올해 1~8월에는 5건으로 증가했습니다.5년간 피해신고 내용은 '구토 및 복통'이 8건, '이물'이 3건인 것으로 확인됐습니다.민원 건수와 피해신고 건수를 합하면 110건에 달했습니다.아이스크림류는 유통·보관 과정에서 냉동 온도 편차나 부분 해동, 재냉동 등으로 품질이 크게 달라질 수 있지만 냉동상태로 유통된다는 이유로 별도 소비기한 표시 의무가 없어 소비자는 언제까지 안전하게 먹을 수 있는지 알 수 없는 상황입니다.이에 따라 유럽연합(EU)처럼 아이스크림류에도 유통기한(안전기준)이나 상미기한(품질기준)을 표시해야 한다는 지적이 제기됩니다.서명옥 의원은 "국민 누구나 즐겨 먹는 아이스크림류에서 민원과 피해사례가 지속적으로 늘고 있지만, 정작 여전히 아이스크림류는 언제까지 먹어도 안전한지 알 수 없다"며 "소비자가 안심하고 제품을 소비할 수 있도록 품질유지기한 또는 소비기한이 표시돼야 할 것"이라고 지적했습니다.