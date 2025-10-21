뉴스

여자친구 살해·시신 김치냉장고에 유기한 40대 구속기소

유영규 기자
작성 2025.10.21 05:46 조회수
여자친구 살해·시신 김치냉장고에 유기한 40대 구속기소
▲ 애인 살해하고 1년간 냉장고 유기한 40대 남성 검거

여자친구를 살해하고 시신을 1년 가까이 김치냉장고에 보관한 40대가 재판에 넘겨졌습니다.

전주지검 군산지청 형사2부(오진세 부장검사)는 20일 살인 및 시체유기, 컴퓨터 등 사용 사기 혐의로 A(41)씨를 구속기소 했습니다.

A 씨는 지난해 10월 20일 군산시 조촌동의 한 빌라에서 4년간 교제한 여자친구 B(40대)씨를 목 졸라 살해하고 시신을 김치냉장고에 유기한 혐의를 받습니다.

그는 범행 이후로도 고인의 휴대전화로 그녀의 가족들과 연락을 주고받으며 마치 B 씨가 살아있는 것처럼 꾸몄습니다.

A 씨는 이를 의심한 경찰이 연락했을 때도 동거 중이던 또 다른 여성에게 대신 전화를 받으라고 했지만, 경찰의 거듭된 추궁에 이 여성이 '나는 B 씨가 아니다'라고 털어놓으면서 완전범죄의 꿈은 11개월 만에 깨졌습니다.

검찰은 계좌추적 등 보완 수사를 거쳐 A 씨가 숨진 B 씨의 명의로 약 8천800만 원을 대출받아 생활비로 사용한 사실도 밝혀냈습니다.

검찰 관계자는 "사건 송치 이후 피고인과 참고인 등 사건 관계자를 조사해 범행 동기와 이후의 정황을 명확히 규명했다"며 "유족 지원과 함께 피고인이 죄에 상응하는 처벌을 받을 수 있도록 공소 유지에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

