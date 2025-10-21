뉴스

아르헨티나, 미국과 '200억 달러 규모' 통화스와프 체결

강민우 기자
작성 2025.10.21 05:04 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
아르헨티나, 미국과 '200억 달러 규모' 통화스와프 체결
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령

아르헨티나 중앙은행이 미국 재무당국과 최대 200억 달러(한화 약 28조 4천억 원) 규모의 통화 스와프 협정을 체결했다고 밝혔습니다.

아르헨티나 중앙은행은 보도자료를 통해 "아르헨티나 거시경제 안정성을 위한 협정으로, 특히 물가 안정과 지속 가능한 경제 성장 촉진에 중점을 뒀다"면서 "통화 정책을 강화하고 외환·자본 시장에서의 변동성 발생 가능성에 대응할 중앙은행 역량을 증진할 것"이라고 설명했습니다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 지난 9일 SNS를 통해 "재무부가 아르헨티나 중앙은행과 200억 달러 규모의 통화 스와프 계약을 확정했다"고 밝힌 바 있습니다. 다만, 구체적인 협상 체결 시점에 대해선 알려지지 않던 상태였습니다.

이번 통화스와프의 200억 달러는 미 재무부가 외환안정기금(ESF·Exchange Stabilization Fund)을 통해 투입합니다.

아르헨티나는 인플레이션과 외화 유동성 위기를 겪고 있습니다. 아르헨티나는 국제통화기금(IMF)의 최대 채무국으로도 꼽힙니다. 아르헨티나의 미지불·미상환액은 지난달 말 기준 417억 8,900만 달러 (한화 약 59조 4,000억 원) 규모입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지